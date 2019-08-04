«Роскосмос» отложил на два года запуск второго спутника «Арктика-М»

Госкорпорация «Роскосмос» отложила запуск второго метеорологического спутника «Арктика-М» с 2021 года на 2023 год.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы «Роскосмоса», размещённые на сайте госзакупок.

Отмечается, что запуск метеорологического спутника «Арктика-М» номер два для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе был перенесён с 2021 года на 2023 год.

Как указывает агентство, ранее дата запуска спутника «Арктика-М» номер один была также изменена с 2019 года на 2020 год.

1 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.