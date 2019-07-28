Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В СПЧ заявили, что место гибели советского лётчика-торпедоносца Францева было определено, но разрешение на проведение поисковых работ и подъём обломков советского самолёта не выдано.

«Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов попросил посла Норвегии оказать содействие в получении разрешения на проведение поисковых работ на месте гибели Героя СССР лётчика Евгения Францева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба Францева и место его гибели долгое время были неизвестны. При этом трудности заключались в том, что лётчик и его экипаж в составе четырёх человек были сбиты на территории Норвегии.

От помощника военного атташе при посольстве России в Норвегии С. Карпушкина и норвежского исследователя Тора Эдгара Улсена была получена информация о том, что самолёт Францева был сбит над фьордом Тана.

В мае телеканал «Звезда» передавал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР снайперу Алие Молдагуловой.