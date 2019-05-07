В Петербурге открыли памятник Герою СССР Алие Молдагуловой

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В Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР, снайперу времён Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой, сообщает телеканал «Звезда».
В Петербурге открыли памятник Герою СССР Алие Молдагуловой
  • © Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Скульптура установлена в сквере на улице Молдагуловой.

Молдагулова — уроженка казахстанского аула Булак. В детстве она осталась сиротой, поэтому вместе с семьёй дяди перебралась в Ленинград. Когда началась война, их эвакуировали, но Молдагулова осталась в городе. В 1943 году она вступила в ряды Красной армии и была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду.

Во время боёв под городом Новосокольники в Псковской области Молдагулова получила смертельное ранение. В 1944 году ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее ФАН передавало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении подводному географическому объекту в Финском заливе Балтийского моря имени начальника шифровальной службы времён Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Белюсова.

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