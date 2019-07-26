Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал к МКС
Стыковка аппарата с МКС запланирована на субботу, 27 июля.
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7zpic.twitter.com/xZbvWEK9CD— SpaceX (@SpaceX) July 25, 2019
Отмечается, что Dragon доставит на космическую станцию груз, в том числе материалы для проведения научных экспериментов в области медицины и биологии.
Ранее сообщалось, что экипаж корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — открыли люки и перешли на борт МКС.
Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» был произведён 20 июля с космодрома Байконур.