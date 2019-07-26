Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал к МКС

Американская ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции (МКС), передаёт SpaceX.

Стыковка аппарата с МКС запланирована на субботу, 27 июля.

Отмечается, что Dragon доставит на космическую станцию груз, в том числе материалы для проведения научных экспериментов в области медицины и биологии.

Ранее сообщалось, что экипаж корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — открыли люки и перешли на борт МКС.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» был произведён 20 июля с космодрома Байконур.