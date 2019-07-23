Умер первый руководитель космических полётов NASA

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Первый руководитель космических полётов NASA Крис Крафт умер в США на 96-м году жизни. Об этом говорится в заявлении директора NASA Джима Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.

«Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесённый им вклад невозможно переоценить», — указывается в заявлении.

Брайденстайн выразил соболезнования родным и близким Крафта.

«Америка сегодня действительно потеряла национальное достояние», — заявил он.

В мае 2018 года американский астронавт Алан Бин, который был четвёртым по счёту человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 87-м году жизни.

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