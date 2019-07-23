Умер первый руководитель космических полётов NASA
«Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесённый им вклад невозможно переоценить», — указывается в заявлении.
Брайденстайн выразил соболезнования родным и близким Крафта.
«Америка сегодня действительно потеряла национальное достояние», — заявил он.
В мае 2018 года американский астронавт Алан Бин, который был четвёртым по счёту человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 87-м году жизни.