Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

Американский астронавт Алан Бин, который был четвёртым по счёту человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 87-м году жизни. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

Как отмечается, Бин внезапно заболел около двух недель назад во время поездки в Форт Уэйн (штат Индиана). Его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где он умер в окружении близких.

We will remember Alan Bean fondly as the great explorer who reached out to embrace the universe, says our administrator @JimBridenstine. More: https://t.co/xl9NUzVfOC. pic.twitter.com/Uhj5ZykpjS — NASA (@NASA) 26 мая 2018 г.

Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным лётчиком. В 1969 году он пилотировал лунный модуль миссии «Аполло-12», это был второй полёт американцев на Луну. Экипаж миссии провёл на поверхности спутника Земли 31,5 часа.

В 1981 году Бин оставил NASA и посвятил себя рисованию.