Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

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Американский астронавт Алан Бин, который был четвёртым по счёту человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 87-м году жизни. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

Как отмечается, Бин внезапно заболел около двух недель назад во время поездки в Форт Уэйн (штат Индиана). Его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где он умер в окружении близких.

Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным лётчиком. В 1969 году он пилотировал лунный модуль миссии «Аполло-12», это был второй полёт американцев на Луну. Экипаж миссии провёл на поверхности спутника Земли 31,5 часа.

В 1981 году Бин оставил NASA и посвятил себя рисованию.

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