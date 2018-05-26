Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин
Как отмечается, Бин внезапно заболел около двух недель назад во время поездки в Форт Уэйн (штат Индиана). Его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где он умер в окружении близких.
We will remember Alan Bean fondly as the great explorer who reached out to embrace the universe, says our administrator @JimBridenstine. More: https://t.co/xl9NUzVfOC. pic.twitter.com/Uhj5ZykpjS— NASA (@NASA) 26 мая 2018 г.
Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным лётчиком. В 1969 году он пилотировал лунный модуль миссии «Аполло-12», это был второй полёт американцев на Луну. Экипаж миссии провёл на поверхности спутника Земли 31,5 часа.
В 1981 году Бин оставил NASA и посвятил себя рисованию.