Рогозин рассказал о возможности запусков кораблей «Прогресс» с Восточного

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Возможность запуска грузовых космических кораблей «Прогресс» с космодрома Восточный поможет разгрузить 31-ю площадку Байконура, полагает генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

«Для подстраховки у нас есть космодром Восточный... В перспективе недалёкой можно будет осуществлять пуски кораблей «Прогресс», тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации «Гагаринского старта», — цитирует его РИА Новости

Ранее Рогозин опубликовал видео с места строительства второй очереди космодрома Восточный.

Он рассказал, что стартовый комплекс будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт.

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