Рогозин поздравил главу NASA с годовщиной высадки американцев на Луну

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с 50-й годовщиной высадки американцев на Луну.

«50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Рогозин высоко оценил вклад астронавтов в расширение границ мира и развитие ракетно-космической отрасли.

«Отдадим дань уважения всему техническому и инженерному персоналу NASA, который, познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжёлую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон», — добавил глава российского ведомства.

При этом он отметил важность дальнейшего совместного приумножения полученного наследия.

В июне «Роскосмос» обсудил с NASA необходимость «перекрёстных полётов» российских и американских космонавтов.