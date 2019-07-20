Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля

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Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.

«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на Международную космическую станцию с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал. — RT) 24 июля», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Ранее в SpaceX сообщили о потере связи с тремя спутниками, которые должны вернуться на Землю в течение года. 

В июне завершилась 17-я миссия SpaceX к МКС. Dragon совершил посадку в Тихом океане после проведения научных экспериментов на станции.

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