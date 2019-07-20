Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля

Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.

«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на Международную космическую станцию с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал. — RT) 24 июля», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Ранее в SpaceX сообщили о потере связи с тремя спутниками, которые должны вернуться на Землю в течение года.

В июне завершилась 17-я миссия SpaceX к МКС. Dragon совершил посадку в Тихом океане после проведения научных экспериментов на станции.