В SpaceX рассказали о потере связи с тремя спутниками

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В американской компании SpaceX рассказали о потере трёх спутников, которые должны вернуться на Землю в течение года. Там отметили, что с аппаратами была потеряна связь.
В SpaceX рассказали о потере связи с тремя спутниками
  • Reuters

Об этом сообщает Business Insider.

По словам представителя компании, 57 спутников миссии Starlink обмениваются данными с земными станциями, а «три спутника, которые первоначально установили связь с Землёй, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты».

1 июня первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.

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