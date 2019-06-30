В SpaceX рассказали о потере связи с тремя спутниками

В американской компании SpaceX рассказали о потере трёх спутников, которые должны вернуться на Землю в течение года. Там отметили, что с аппаратами была потеряна связь.

Об этом сообщает Business Insider.

По словам представителя компании, 57 спутников миссии Starlink обмениваются данными с земными станциями, а «три спутника, которые первоначально установили связь с Землёй, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты».

1 июня первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.