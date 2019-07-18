В Балашихе появилась уникальная газовая заправка на колёсах

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Представители балашихинского завода «Криогенмаш» создали единственную в России мобильную газовую заправочную станцию.
В Балашихе появилась уникальная газовая заправка на колёсах
  • ©Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цистерна представляет собой двустенный цилиндрический аппарат, состоящий из сосуда и кожуха. Сосуд, внутри которого находится продукт, изготовлен из нержавеющей стали. Для совершенствования теплопритоков к продукту поверх сосуда наносится многослойная теплоизоляция», — рассказал один из создателей аппарата Умалат Султанов. 

Сообщается, что мобильная газовая заправка сможет не только прибыть в любое место, заправить около 20 грузовиков, но также сама посчитает стоимость заправленного топлива.

В начале июля автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации туристам, путешествующим на машинах.

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