В Балашихе появилась уникальная газовая заправка на колёсах
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Цистерна представляет собой двустенный цилиндрический аппарат, состоящий из сосуда и кожуха. Сосуд, внутри которого находится продукт, изготовлен из нержавеющей стали. Для совершенствования теплопритоков к продукту поверх сосуда наносится многослойная теплоизоляция», — рассказал один из создателей аппарата Умалат Султанов.
Сообщается, что мобильная газовая заправка сможет не только прибыть в любое место, заправить около 20 грузовиков, но также сама посчитает стоимость заправленного топлива.
В начале июля автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации туристам, путешествующим на машинах.