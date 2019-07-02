Эксперт дал рекомендации туристам, путешествующим на автомобилях

Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации туристам, путешествующим на своих машинах.

По его словам, перед поездкой нужно обязательно проверить исправность всей электрики и кондиционера, поменять моторное масло. Ещё литр масла желательно взять с собой, поскольку на больших скоростях расход вырастает.

Во время путешествия рекомендуется посещать только крупные сетевые заправки.

«Надо смотреть, чтобы это была именно сетевая заправка, а не подделка, которых на периферии очень много. Смотреть, насколько современна раздаточная колонка, то есть не только на вывеску смотреть, но и на само оборудование», — пояснил Хресин.

Кроме того, в автомобиле должна быть питьевая бутилированная вода, напитки с кислым вкусом, например, холодный зелёный чай. Леденцы помогают, когда человек долго находится за рулём.

По словам эксперта, основное правило: если водителя начинает клонить в сон, то лучше всего остановиться около ГИБДД или на заправке и вздремнуть.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.