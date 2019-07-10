В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
- РИА Новости
«Рассуждения в Die Welt — это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом», — заявил Хердт.
По его мнению, это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем. Как считает депутат, в Германии тема не получит большого резонанса.
«У нас никто не хочет переписывать историю, все давно согласны с тем, что тогда произошло», — добавил он.
В свою очередь, кандидат исторических наук Валерий Замулин, автор научных трудов и книг о Прохоровском сражении и Курской битве, в беседе с ФАН заявил, что о событиях такого масштаба неправомерно судить по фотографиям.
«Необходимо смотреть на документы, которые стороны использовали для оперативной работы», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал слова Келлерхоффа.