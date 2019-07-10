В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

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Депутат бундестага Вальдемар Хердт в беседе с телеканалом «360» оценил слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
  • РИА Новости

«Рассуждения в Die Welt — это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом», — заявил Хердт.

По его мнению, это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем. Как считает депутат, в Германии тема не получит большого резонанса.

«У нас никто не хочет переписывать историю, все давно согласны с тем, что тогда произошло», — добавил он.

В свою очередь, кандидат исторических наук Валерий Замулин, автор научных трудов и книг о Прохоровском сражении и Курской битве, в беседе с ФАН заявил, что о событиях такого масштаба неправомерно судить по фотографиям.

«Необходимо смотреть на документы, которые стороны использовали для оперативной работы», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал слова Келлерхоффа.

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