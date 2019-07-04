Учёные научились определять приступы эпилепсии до их начала

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Коллектив исследователей из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Университета Иннополис, Мадридского политехнического университета, Мюнстерского университета и Потсдамского института изучения климатических изменений разработали модель заблаговременного предупреждения начала эпилептических приступов, которая должна привести к созданию лекарств по их предотвращению.
Учёные научились определять приступы эпилепсии до их начала
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Об этом со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature Scientific Reports сообщила пресс-служба Университета Иннополис.

«Мы выяснили, что неожиданное и быстрое формирование приступов эпилепсии, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям», — сообщил старший научный сотрудник Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Вадим Грубов, один из участников исследования.

По словам учёных, среди 30 известных разновидностей эпилепсии для изучения была выбрана наиболее сложная неконвульсивная форма, которая характеризуется помрачением сознания и отсутствием воспоминаний о приступе.

Абсанс-эпилепсия встречается у животных, поэтому исследователи изучали сигналы электрической активности головного мозга на больных крысах. На основе полученных данных учёные выяснили, что синхронизация нейронов перед приступом позволяет предсказать его появление за семь секунд до начала.

Учёные уверены, что в результате их исследование должно привести к появлению способов предотвращения приступов (медикаментозно или с помощью электрической стимуляции мозга).

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