Астроном прокомментировал сообщения о полном солнечном затмении 2 июля

Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с НСН прокомментировал полное солнечное затмение, которое можно увидеть 2 июля в Западном полушарии Земли.

«В этот момент у нас будет ночь, солнышко вообще не будет видно. Многие россияне полетели сейчас в Чили, там будут наблюдать солнечное затмение», — заявил он.

По его словам, ближайшее затмение, которое будет видно с территории России, — лунное. Его ожидают в ночь на 17 июля.

«Но оно будет не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим. Но тем не менее довольно интересным», — добавил Сурдин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что всего в текущем году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных.