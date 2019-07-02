Учёный рассказал о полном солнечном затмении 2 июля
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«Видно оно будет только в Южной Америке, в очень узкой полосе: Чили, Аргентина и так далее. Вне этих пределов полное затмение будет наблюдать невозможно, в частности, в России оно будет совершенно не видно», — заявил Вибе.
Он также рассказал о причинах и сути явления солнечного затмения.
«На Землю падает тень Луны. То есть Луна, как и любое материальное тело, отбрасывает тень. Как правило, тень проходит выше и ниже Земли, но иногда обстоятельства взаимного расположения Земли, Луны и Солнца складываются так, что лунная тень падает на Землю, и кажется, что Луна закрывает солнечный диск», — объяснил учёный.
Ранее Московский планетарий сообщил о том, что у жителей Западного полушария 2 июля появится возможность увидеть полное солнечное затмение.