Учёный рассказал о полном солнечном затмении 2 июля

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с RT рассказал о явлении солнечного затмения и о том, где его можно будет увидеть.

«Видно оно будет только в Южной Америке, в очень узкой полосе: Чили, Аргентина и так далее. Вне этих пределов полное затмение будет наблюдать невозможно, в частности, в России оно будет совершенно не видно», — заявил Вибе.

Он также рассказал о причинах и сути явления солнечного затмения.

«На Землю падает тень Луны. То есть Луна, как и любое материальное тело, отбрасывает тень. Как правило, тень проходит выше и ниже Земли, но иногда обстоятельства взаимного расположения Земли, Луны и Солнца складываются так, что лунная тень падает на Землю, и кажется, что Луна закрывает солнечный диск», — объяснил учёный.

Ранее Московский планетарий сообщил о том, что у жителей Западного полушария 2 июля появится возможность увидеть полное солнечное затмение.