Учёные рассказали о переживаниях человека в предсмертном состоянии

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Учёные из Европейской академии неврологии рассказали об изучении переживаний, которые испытывает человек, находясь в предсмертном состоянии.
Учёные рассказали о переживаниях человека в предсмертном состоянии
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По словам специалистов, «околосмертные переживания» испытывают примерно 10% людей — среди них как те, кто не находится в непосредственной опасности, так и те, кто, например, попал в боевые условия, автокатастрофу или едва не утонул.

При этом 87% участников исследования рассказали, что испытывали искажённое восприятие времени, 65% почувствовали изменение скорости мышления, 63% отметили обострение чувств, а 53% сообщили об иллюзии выхода из собственного тела.

Всего в исследовании приняли участие 1034 человека из 35 стран.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что одной из основных причин смертности во всём мире является чрезмерное употребление алкоголя.

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