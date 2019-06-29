В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья
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Отмечается, что на ней изображены святой, в честь которого освящён храм, и Иисус Христос.
Eccezionale a #Roma, spunta affresco medievale intatto. Nascosto da 900 anni in un'intercapedine a Sant'Alessio#ESCLUSIVA#ANSAhttps://t.co/q6he8nXDXI— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 29 июня 2019 г.
По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.
Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной из Царского Села в годы Великой Отечественной войны нацистами.