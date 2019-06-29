В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья

В римской церкви Святого Алексия на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что на ней изображены святой, в честь которого освящён храм, и Иисус Христос.

По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.

Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной из Царского Села в годы Великой Отечественной войны нацистами.