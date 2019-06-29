В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья

Короткая ссылка
В римской церкви Святого Алексия на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.
В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья
  • Рим / © Movementway/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что на ней изображены святой, в честь которого освящён храм, и Иисус Христос.

По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.

Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной из Царского Села в годы Великой Отечественной войны нацистами.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить