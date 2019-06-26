Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент здравоохранения, мужчина обратился к врачам, так как считал, что просто набирает вес, но в последнее время ему стало тяжело поддерживать свой образ жизни.

«К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства — липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 кг. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы», — заявил заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.

Операция длилась десять часов. Врачи успешно удалили опухоль и сделали реконструкцию пищевода и желудка, в которые прорастало новообразование.

Отмечается, что в настоящее время пациент не нуждается в противоопухолевом лечении.

Ранее стало известно, что в 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.