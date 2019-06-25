В НАТО планируют утвердить первую стратегию обороны космоса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе пресс-конференции, что Североатлантический альянс разработал первую для себя космическую стратегию.

«Министры утвердят первую в истории НАТО космическую политику, определяющую рамки того, как НАТО должно реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что космос может быть «использован в мирных целях, но он также может быть использован для агрессии».

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.

Он добавил, что также NASA должны беспокоить сферы обороны и науки.