Матвиенко рассказала об инициативе о признании победы над нацизмом всемирным наследием
«Также мы предлагаем признать памятники борцам с нацизмом во всех государствах Всемирным мемориалом Второй мировой войны», — написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совета Федерации.
Она также выразила надежду на скорейшее принятие российской инициативы и подчеркнула, что «это особенно значимо в год 80-летия начала Второй мировой войны и в преддверии 75-летия Великой Победы».
Ранее президент России Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.