Матвиенко рассказала об инициативе о признании победы над нацизмом всемирным наследием

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества.

«Также мы предлагаем признать памятники борцам с нацизмом во всех государствах Всемирным мемориалом Второй мировой войны», — написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совета Федерации.

Она также выразила надежду на скорейшее принятие российской инициативы и подчеркнула, что «это особенно значимо в год 80-летия начала Второй мировой войны и в преддверии 75-летия Великой Победы».

Ранее президент России Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.

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