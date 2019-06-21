С Восточного запустят российско-белорусский спутник наблюдения Земли

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Российско-белорусский спутник наблюдения Земли в высоком разрешении планируют запустить на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы, распространённые «Роскосмосом» на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

Отмечается, что спутник масса спутника составляет 1825 килограмм, его срок службы — 7 лет.

Его оснастят целевой аппаратурой, которая позволяет делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.

В марте сообщалось, что на космодроме Восточный открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС)

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