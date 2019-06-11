В США открыли приём заявок на туристические полёты в космос на Boeing

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Американская компания Space Adventures открыла приём заявок для желающих полететь на МКС (Международную космическую станцию) на кораблях Starliner корпорации Boeing.
В США открыли приём заявок на туристические полёты в космос на Boeing
  • ©NASA/Роскосмос

В организации уточнили, что до этого туристические полёты в космос осуществлялись только на российских кораблях «Союз».

Space Adventures смогли привлечь для данной миссии Boeing после того, как 7 июня NASA одобрила отправку туристов на МКС на срок до 30 дней с 2020 года.

«Space Adventures в настоящее время может организовать полёты на МКС на российском корабле «Союз» или на Boeing CST-100 Starliner», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Желающим принять участие в туре предлагается заполнить форму для связи с оператором.

Ранее финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на МКС обойдётся туристам более чем в $59 млн.

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