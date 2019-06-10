Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер

Короткая ссылка
Премьер-министр России посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер
  • Reuters

«Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!» — приводит ТАСС запись Медведева из книги для почётных гостей.

Медведеву рассказали о международном сотрудничестве в рамках ЦЕРН, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал о сотрудничестве России с Европейской организацией по ядерным исследованиям.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в неё входят 22 страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить