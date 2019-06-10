Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер

Премьер-министр России посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

«Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!» — приводит ТАСС запись Медведева из книги для почётных гостей.

Медведеву рассказали о международном сотрудничестве в рамках ЦЕРН, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал о сотрудничестве России с Европейской организацией по ядерным исследованиям.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в неё входят 22 страны.