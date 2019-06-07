В Bigelow Aerospace заявили о планах отправить 16 туристов на МКС

Компания Bigelow Aerospace заявила на своей странице в Twitter о планах отправить на Международную космическую станцию 16 туристов.

«Bigelow Space Operations сделала значительные вклады, чтобы можно было доставить до 16 человек на Международную космическую станцию на четырёх предназначенных для этого кораблях SpaceX», — говорится в заявлении.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации предложат космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина.

«Роскосмос» подписал с американской компанией Space Adventures контракт на полёт двух непрофессиональных космонавтов к МКС до конца 2021 года.