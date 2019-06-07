В Bigelow Aerospace заявили о планах отправить 16 туристов на МКС

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Компания Bigelow Aerospace заявила на своей странице в Twitter о планах отправить на Международную космическую станцию 16 туристов.
В Bigelow Aerospace заявили о планах отправить 16 туристов на МКС
  • @NASA
  • Twitter

«Bigelow Space Operations сделала значительные вклады, чтобы можно было доставить до 16 человек на Международную космическую станцию на четырёх предназначенных для этого кораблях SpaceX», — говорится в заявлении.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации предложат космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина.

«Роскосмос» подписал с американской компанией Space Adventures контракт на полёт двух непрофессиональных космонавтов к МКС до конца 2021 года. 

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