В Bigelow Aerospace заявили о планах отправить 16 туристов на МКС
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«Bigelow Space Operations сделала значительные вклады, чтобы можно было доставить до 16 человек на Международную космическую станцию на четырёх предназначенных для этого кораблях SpaceX», — говорится в заявлении.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации предложат космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина.
«Роскосмос» подписал с американской компанией Space Adventures контракт на полёт двух непрофессиональных космонавтов к МКС до конца 2021 года.