«Протон-М» вывел блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» на суборбитальную траекторию

Разгонный блок «Бриз-М» со спутником связи «Ямал-601» отделился от третьей ступени ракеты «Протон-М».

Об этом говорится на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«582 секунды — орбитальный блок... выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелёта с пятью включениями маршевого двигателя», — указывается в заявлении.

#Ямал601: 582 секунды → орбитальный блок (Ямал-601+ Бриз-М) выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с 5-ю включениями маршевого двигателя.



Отделение запланировано в 05:55 мск 31 мая pic.twitter.com/WVIWr8UzFP — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.

Ранее ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур.

В мае сообщалось, что Россия собирается до 2034 года вывести на орбиту более 45 навигационных спутников ГЛОНАСС.