«Протон-М» вывел блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» на суборбитальную траекторию

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Разгонный блок «Бриз-М» со спутником связи «Ямал-601» отделился от третьей ступени ракеты «Протон-М».
«Протон-М» вывел блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» на суборбитальную траекторию
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«582 секунды — орбитальный блок... выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелёта с пятью включениями маршевого двигателя», — указывается в заявлении.

Ранее ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур.

В мае сообщалось, что Россия собирается до 2034 года вывести на орбиту более 45 навигационных спутников ГЛОНАСС.

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