Эксперт рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

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Кирилл Горшенин
Председатель совета директоров компании-производителя автономных сервисных роботов для бизнеса «Промобот» Алексей Южаков в интервью RT рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта.
Эксперт рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта
  • РИА Новости

«Если мы поймём, по каким критериям оценивать, человеческий интеллект или нет, то это (создание технологии имитации человеческого интеллекта. — RT) возможно… Как только будут ответы на эти вопросы, появятся критерии и сроки (разработки искусственного интеллекта. — RT)», — сказал Южаков.

Он добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать появления искусственного интеллекта, равному интеллекту человека.

«Ожидать искусственный интеллект человеческого уровня в ближайшем будущем не приходится… Нужно разрабатывать свою математику и свои фреймворки (движки, которым «скармливают» большой объём информации — дата-сеты) искусственного интеллекта», — добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта, что страна, которая сможет обеспечить монополию в этой области, станет властелином мира.

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