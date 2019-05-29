Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли с борта Международной космической станции в открытый космос.

Трансляцию работы космонавтов в открытом космосе ведёт сайт NASA.

По программе Кононенко и Овчинин должны установить поручень для перехода между малым исследовательским модулем «Поиск» и функционально-грузовым блоком «Заря», а также забрать с модуля «Поиск» аппаратуру для эксперимента «Тест».

Кроме того, космонавты должны очистить иллюминаторы модуля «Поиск» и взять пробы-мазки с поверхности МКС в рамках эксперимента «Тест». В конце работы они должны снять измерительные блоки эксперимента «Обстановка».

Этот выход в открытый космос станет единственным по российской программе в 2019 году.