Российские космонавты вышли в открытый космос

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Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли с борта Международной космической станции в открытый космос.
Российские космонавты вышли в открытый космос
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

Трансляцию работы космонавтов в открытом космосе ведёт сайт NASA.

По программе Кононенко и Овчинин должны установить поручень для перехода между малым исследовательским модулем «Поиск» и функционально-грузовым блоком «Заря», а также забрать с модуля «Поиск» аппаратуру для эксперимента «Тест».

Кроме того, космонавты должны очистить иллюминаторы модуля «Поиск» и взять пробы-мазки с поверхности МКС в рамках эксперимента «Тест». В конце работы они должны снять измерительные блоки эксперимента «Обстановка».

Этот выход в открытый космос станет единственным по российской программе в 2019 году.

 

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