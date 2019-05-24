Учёные рассказали о самом смертоносном виде курения
Кроме того, сигареты без фильтра повышают вероятность смерти на 30%, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
При этом эксперты отмечают, что другие виды сигарет — лёгкие, ультралёгкие и ментоловые — так же опасны, как и обычные сигареты с фильтром.
По оценке исследователей, несмотря на усилия табачных компаний по снижению уровня вредных веществ в сигаретах, 90% случаев рака лёгких связаны с курением.
В феврале глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн заявил, что лучшими мерами предосторожности против заболевания раком являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.
Врач-онколог Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление Бауманна.