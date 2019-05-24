Учёные рассказали о самом смертоносном виде курения

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Курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака лёгких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели учёные из Медицинского университета Южной Каролины.

Кроме того, сигареты без фильтра повышают вероятность смерти на 30%, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

При этом эксперты отмечают, что другие виды сигарет — лёгкие, ультралёгкие и ментоловые — так же опасны, как и обычные сигареты с фильтром.

По оценке исследователей, несмотря на усилия табачных компаний по снижению уровня вредных веществ в сигаретах, 90% случаев рака лёгких связаны с курением.

В феврале глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн заявил, что лучшими мерами предосторожности против заболевания раком являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

Врач-онколог Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление Бауманна.

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