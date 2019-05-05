В Финском заливе обнаружили советскую подлодку времён войны

Советская подводная лодка обнаружена в акватории Финского залива неподалёку от острова Большой Тютерс. Об этом сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Как передаёт Пятый канал, подлодка Щ-302 «Окунь» с экипажем в составе 37 человек погибла во время боевого выхода 11 октября 1942 года.

После первого погружения и осмотра специалистам удалось определить, что субмарина подорвалась на противолодочной мине и пошла ко дну.

По словам Богданова, лодка, как выяснилось, была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Так, она видна на сонограммах района минного заграждения Зееигель 2014 и 2017 года.

«Однако мы проходили мимо неё под не очень удачным углом, изображение было не столь чётким, и внимание обратили на него только сейчас», — рассказал он.

Ранее советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря.