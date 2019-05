Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.

Трансляция запуска ведётся на сайте SpaceX.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Корабль содержит 2,7 тонны груза для МКС. На станцию будут доставлены материалы для более чем 200 проходящих на орбите экспериментов.

Прибытие корабля к МКС ожидается 6 мая.

Ранее сообщалось, что запуск Dragon переносится на 3 мая.