Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

Первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля, однако дата может быть изменена. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в марте в корпорации говорили, что запуск ожидается 27 июня.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что он может состояться 12 июля или ближе к середине месяца.

В конце марта сообщалось, что первая очередь космодрома Восточный фактически достроена, но для ввода в эксплуатацию не хватает необходимой документации.