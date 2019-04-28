Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур

В Центре Хруничева сообщили, что на космодром Байконур доставлен телекоммуникационный спутник «Ямал-601». Об этом информирует пресс-служба предприятия.

«Ямал-601»

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«Транспортным самолётом Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Ямал-601», — указано в сообщении. Отмечается, что спутник изготовило французское подразделение компании Thales Alenia Space (TASF) по заказу «Газпром космические системы». Также указывается, что спутник будет запущен с помощью ракеты «Протон-М», которая оснащена разгонным блоком «Бриз-М». Ранее источник в ракетно-комической отрасли заявил, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запланирован на 20:42 мск 30 мая.