Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур
- «Ямал-601»
- © ОАО «Газпром космические системы»
«Транспортным самолётом Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Ямал-601», — указано в сообщении.
Отмечается, что спутник изготовило французское подразделение компании Thales Alenia Space (TASF) по заказу «Газпром космические системы».
Также указывается, что спутник будет запущен с помощью ракеты «Протон-М», которая оснащена разгонным блоком «Бриз-М».
Ранее источник в ракетно-комической отрасли заявил, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запланирован на 20:42 мск 30 мая.