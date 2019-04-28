Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур

Короткая ссылка
В Центре Хруничева сообщили, что на космодром Байконур доставлен телекоммуникационный спутник «Ямал-601». Об этом информирует пресс-служба предприятия.
Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур
  • «Ямал-601»
  • © ОАО «Газпром космические системы»

«Транспортным самолётом Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Ямал-601», — указано в сообщении.

Отмечается, что спутник изготовило французское подразделение компании Thales Alenia Space (TASF) по заказу «Газпром космические системы».

Также указывается, что спутник будет запущен с помощью ракеты «Протон-М», которая оснащена разгонным блоком «Бриз-М».

Ранее источник в ракетно-комической отрасли заявил, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601» запланирован на 20:42 мск 30 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить