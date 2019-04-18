Источник уточнил дату запуска спутника связи «Ямал-601»
Запуск ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ямал-601» с космодрома Байконур состоится 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Запуск «Ямала-601» перенесён с 31 мая на 29 мая», — заявил источник.
Он добавил, что запуск должен состояться в 20:42 мск.
В марте сообщалось, что запуск ракеты «Протон-М» со спутником «Ямал-601» состоится 31 мая.
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