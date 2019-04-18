Источник уточнил дату запуска спутника связи «Ямал-601»

Короткая ссылка
Запуск ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ямал-601» с космодрома Байконур состоится 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск «Ямала-601» перенесён с 31 мая на 29 мая», — заявил источник.

Он добавил, что запуск должен состояться в 20:42 мск.

В марте сообщалось, что запуск ракеты «Протон-М» со спутником «Ямал-601» состоится 31 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить