Источник уточнил дату запуска спутника связи «Ямал-601»

Запуск ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ямал-601» с космодрома Байконур состоится 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск «Ямала-601» перенесён с 31 мая на 29 мая», — заявил источник. Он добавил, что запуск должен состояться в 20:42 мск. В марте сообщалось, что запуск ракеты «Протон-М» со спутником «Ямал-601» состоится 31 мая.