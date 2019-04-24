Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников

«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

В том числе планируется вывести на орбиту спутники серий «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Ресурс-ПМ» и «Канопус-В».

Отмечается, что в настоящее время российская орбитальная группировка гражданских спутников дистанционного зондирования Земли состоит из 11 космических аппаратов, в том числе трёх гидрометеорологических, двух оптико-электронных природоресурсных и шести аппаратов для мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Ранее источник сообщил, что в конце мая состоится запуск ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ямал-601» с космодрома Байконур.