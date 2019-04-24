Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников

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«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

В том числе планируется вывести на орбиту спутники серий «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Ресурс-ПМ» и «Канопус-В».

Отмечается, что в настоящее время российская орбитальная группировка гражданских спутников дистанционного зондирования Земли состоит из 11 космических аппаратов, в том числе трёх гидрометеорологических, двух оптико-электронных природоресурсных и шести аппаратов для мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Ранее источник сообщил, что в конце мая состоится запуск ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ямал-601» с космодрома Байконур.

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