Рогозин рассказал о значении проводимых на МКС экспериментов

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с иностранными послами в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в столице рассказал о научном значении экспериментов, которые проводятся на Международной космической станции (МКС).
Рогозин рассказал о значении проводимых на МКС экспериментов
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Так, Рогозин особо выделил одну из работ.

«По сути дела, он (данный эксперимент. — RT) может иметь большое научное значение, поскольку показывает, что микрофлора, находящаяся на борту (МКС. — RT), то есть в условиях открытого космоса, перепада температур, вакуума, сохраняется. Это может быть определённый ключ к ответу на вопрос о происхождении жизни на Земле», — пояснил он.

По словам главы госкорпорации, микробы фактически могут выживать в космосе.

В январе сообщалось, что в пробах, привезённых с Международной космической станции, обнаружено более 100 видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.

Также стало известно, что в недрах чилийской пустыни Атакама обнаружены живые микроорганизмы.

Открытие было совершено с помощью марсохода, взявшего пробы грунта. В них учёные впервые обнаружили бактерии, которые адаптировались к среде, аналогичной марсианской.

Подробнее — в материале RT.

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