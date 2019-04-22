Рогозин рассказал о значении проводимых на МКС экспериментов
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- РИА Новости
Так, Рогозин особо выделил одну из работ.
«По сути дела, он (данный эксперимент. — RT) может иметь большое научное значение, поскольку показывает, что микрофлора, находящаяся на борту (МКС. — RT), то есть в условиях открытого космоса, перепада температур, вакуума, сохраняется. Это может быть определённый ключ к ответу на вопрос о происхождении жизни на Земле», — пояснил он.
По словам главы госкорпорации, микробы фактически могут выживать в космосе.
В январе сообщалось, что в пробах, привезённых с Международной космической станции, обнаружено более 100 видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.
Также стало известно, что в недрах чилийской пустыни Атакама обнаружены живые микроорганизмы.
Открытие было совершено с помощью марсохода, взявшего пробы грунта. В них учёные впервые обнаружили бактерии, которые адаптировались к среде, аналогичной марсианской.
Подробнее — в материале RT.