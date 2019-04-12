В школе Звёздного Городка появилась именная парта космонавта Романенко

В школе Звёздного Городка появилась именная парта Героя России, лётчика-космонавта Романа Романенко, сообщает ФАН.

На ней можно увидеть имена, фотографии, биографии и военные заслуги Романенко и космонавта Сергея Волкова.

Сидеть за партой будут только отличники, победители соревнований и олимпиад, активисты школы Звёздного Городка.

В честь открытия именной парты Романенко провёл «Гагаринский урок», который в очередной раз доказал, что тема космоса всегда будет актуальной. Эта отрасль тесно связана с развитием науки, техники и технологий. Тут нам никак не обойтись без подрастающего поколения», — отметил он.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.