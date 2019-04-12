Эксперт рассказала, как проходила подготовка Гагарина к полёту в космос
- РИА Новости
«Огромные перегрузки при взлёте и посадке, невесомость во время полёта, возможные нештатные ситуации — всё это требовало от космонавта отличного здоровья, физического развития и умения ориентироваться в любой обстановке. Поэтому тренировки проводились ежедневно», — заявила она.
По её словам, в обязательную программу входили гимнастика, лёгкая и тяжёлая атлетика, спортивные игры, плавание, прыжки на батуте.
Как отметила Истягина-Елисеева, после орбитального полёта Гагарин был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта», так как установил первые мировые рекорды в космическом пространстве.
Ранее инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.
Также RIA56 сообщало, что депутат Госдумы от Оренбургской области Юрий Мищеряков стал инициатором обращения к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой помочь спасти объект культурного наследия федерального значения — здание Оренбургского высшего военного авиационного училища, где учился Юрий Гагарин.