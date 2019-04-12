Эксперт рассказала, как проходила подготовка Гагарина к полёту в космос

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Зампред комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о том, как проходила подготовка Юрия Гагарина к полёту в космос.
Эксперт рассказала, как проходила подготовка Гагарина к полёту в космос
  • РИА Новости

«Огромные перегрузки при взлёте и посадке, невесомость во время полёта, возможные нештатные ситуации — всё это требовало от космонавта отличного здоровья, физического развития и умения ориентироваться в любой обстановке. Поэтому тренировки проводились ежедневно», — заявила она.

По её словам, в обязательную программу входили гимнастика, лёгкая и тяжёлая атлетика, спортивные игры, плавание, прыжки на батуте.

Как отметила Истягина-Елисеева, после орбитального полёта Гагарин был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта», так как установил первые мировые рекорды в космическом пространстве.

Ранее инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.  

Также RIA56 сообщало, что депутат Госдумы от Оренбургской области Юрий Мищеряков стал инициатором обращения к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой помочь спасти объект культурного наследия федерального значения — здание Оренбургского высшего военного авиационного училища, где учился Юрий Гагарин.

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