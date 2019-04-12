Депутаты Госдумы обратились к Медведеву с просьбой спасти здание оренбургского вуза, где учился Гагарин

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Депутат Госдумы от Оренбургской области Юрий Мищеряков стал инициатором обращения к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой помочь спасти объект культурного наследия федерального значения — здание Оренбургского высшего военного авиационного училища, где учился Юрий Гагарин. Об этом сообщает RIA56.
Депутаты Госдумы обратились к Медведеву с просьбой спасти здание оренбургского вуза, где учился Гагарин
  • РИА Новости

Обращение подписали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов, заместитель председателя комитета по обороне, Герой Советского Союза Светлана Савицкая, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Елена Серова, член комитета по обороне, Герой России Роман Романенко, член комитета по транспорту и строительству Максим Сураев.

По словам парламентариев, годы запустения и пожар в 2016-м привели здание в плачевное состояние.

«Правительством Оренбуржья были приняты меры по сохранению и воспрепятствованию дальнейшему разрушению объекта. Теперь, чтобы выкупить отдельные помещения у частных собственников, восстановить и отреставрировать здание, потребуются огромные деньги — порядка 2 млрд рублей», — отметили депутаты.

Они также предлагают в преддверии 60-летия полёта человека в космос, которое будет отмечаться в 2021 году, создать федеральный музей космонавтики на базе этого исторического здания.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге планируют отреставрировать музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных.

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