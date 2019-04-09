В Оренбурге планируют отреставрировать музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных

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В Оренбурге намерены отреставрировать музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных, сообщает RIA56.
В Оренбурге планируют отреставрировать музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных
  • © Global Look Press

Это старинный особняк, построенный в конце XIX века. В советское время он был переведён в статус коммунальной квартиры.

В одном из помещений жила семья Валентины Горячевой, которая в ноябре 1957 года вышла замуж за будущего первого космонавта. Мемориальный музей-квартиру открыли в 2001 году.

«Музей семьи Гагариных находится в аварийном состоянии. В последний раз там пять лет назад делали ремонт на 800 тыс. рублей. Сейчас есть официальное заключение экспертной организации, что его эксплуатировать нельзя», — заявил глава Оренбурга Дмитрий Кулагин.

По его словам, ремонт начнут в мае.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о выставке в честь 85-летия со дня рождения Гагарина в Московском планетарии.

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