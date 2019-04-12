Медведев поздравил россиян с Днём космонавтики

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём космонавтики.
Медведев поздравил россиян с Днём космонавтики
  • РИА Новости

«12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полёт человека в космос», — написал Медведев в Twitter.

Он отметил, что «ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня — это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе».

«С Днём космонавтики!» — написал премьер.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, чем будут заниматься российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции.

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