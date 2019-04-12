В «Роскосмосе» рассказали, как пройдёт День космонавтики на МКС

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В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, чем будут заниматься российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции (МКС), передаёт РИА Новости.

«Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов «Экон», «Ураган», «Ряска», физические упражнения», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Также сообщается, что космонавты проведут несколько сеансов связи.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru оценил исследования на Международной космической станции (МКС).

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