В «Роскосмосе» рассказали, как пройдёт День космонавтики на МКС

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, чем будут заниматься российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции (МКС), передаёт РИА Новости.

«Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов «Экон», «Ураган», «Ряска», физические упражнения», — сообщили в пресс-службе госкорпорации. Также сообщается, что космонавты проведут несколько сеансов связи. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru оценил исследования на Международной космической станции (МКС).