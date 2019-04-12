В «Роскосмосе» рассказали, как пройдёт День космонавтики на МКС
«Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов «Экон», «Ураган», «Ряска», физические упражнения», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Также сообщается, что космонавты проведут несколько сеансов связи.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru оценил исследования на Международной космической станции (МКС).