Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску

Российские космонавты в рамках образовательного эксперимента пытаются вырастить ряску на борту Международной космической станции. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.

«В пятницу российские космонавты в модуле «Рассвет» установили аппаратуру для проведения образовательного биологического эксперимента «Ряска», — приводит её слова РИА Новости.

Левинских добавила, что ряска — интересный объект для исследования с точки зрения биологических систем жизнеобеспечения, поскольку она быстро растёт и её можно использовать в качестве пищи.

В ходе эксперимента, который продлится 10 дней, школьники исследуют влияние невесомости на поведение ряски. На борту космической станции для этого используется устройство «Фаза» с тремя сосудами, в которых содержится вода, воздух и ряска.

Отмечается, что первые итоги эксперимента показали, что растение в невесомости находится так же на поверхности воды.

По ее словам, эксперимент рассчитан на 10 дней.

В марте 2017 года американские астронавты на МКС собрали урожай китайской капусты.