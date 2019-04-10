Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску

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Российские космонавты в рамках образовательного эксперимента пытаются вырастить ряску на борту Международной космической станции. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.
Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску
  • © NASA / Роскосмос

«В пятницу российские космонавты в модуле «Рассвет» установили аппаратуру для проведения образовательного биологического эксперимента «Ряска», — приводит её слова РИА Новости

Левинских добавила, что ряска — интересный объект для исследования с точки зрения биологических систем жизнеобеспечения, поскольку она быстро растёт и её можно использовать в качестве пищи.

В ходе эксперимента, который продлится 10 дней, школьники исследуют влияние невесомости на поведение ряски. На борту космической станции для этого используется устройство «Фаза» с тремя сосудами, в которых содержится вода, воздух и ряска. 

Отмечается, что первые итоги эксперимента показали, что растение в невесомости находится так же на поверхности воды.

По ее словам, эксперимент рассчитан на 10 дней.

В марте 2017 года американские астронавты на МКС собрали урожай китайской капусты.

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