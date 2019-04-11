Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

По поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, госкорпорация сформировала рабочую группу «пул друзей Роскосмоса». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ компании.

Отмечается, что в рабочую группу в частности вошли НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП ГЛОНАСС, представители бизнеса и Минтранса.

Уточняется, что «пулу друзей Роскосмоса» поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта, сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.

В конце февраля Рогозин заявил, что в Москве планируют построить Национальный космический центр. Отмечалось, что один из вариантов проекта предполагает, что объект будет иметь форму ракеты сверхтяжёлого класса.