Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Короткая ссылка
По поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, госкорпорация сформировала рабочую группу «пул друзей Роскосмоса». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ компании.

Отмечается, что в рабочую группу в частности вошли НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП ГЛОНАСС, представители бизнеса и Минтранса. 

Уточняется, что «пулу друзей Роскосмоса» поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта, сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.

В конце февраля Рогозин заявил, что в Москве планируют построить Национальный космический центр. Отмечалось, что один из вариантов проекта предполагает, что объект будет иметь форму ракеты сверхтяжёлого класса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить