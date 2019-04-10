Эксперт прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры

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Профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию первой в истории человечества фотографии чёрной дыры.
Эксперт прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры
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«Это говорит о том, что люди получили великолепный телескоп с прекрасной разрешающей способностью, благодаря чему учёные могут рассматривать и фиксировать такие объекты, как тень от чёрной дыры. С точки зрения фундаментальной науки это очень важно, это предсказывали, и это должно было быть», — заявил он.

С другой стороны, отметил эксперт, за открытие чёрной дыры Нобелевскую премию пока никому не выдавали, так как доказательство её существования строгое.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса Физического института РАН Максим Зельников назвал важным событием для науки появление фото чёрной дыры.

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