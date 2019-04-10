Астрофизик назвал важным событием для науки появление фото чёрной дыры

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса Физического института РАН Максим Зельников прокомментировал в беседе с RT публикацию первой в истории человечества фотографии чёрной дыры.
Астрофизик назвал важным событием для науки появление фото чёрной дыры
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«Это очень важное исследование, которое может помочь нам понять устройство гравитации в сильных полях и тем самым проверить теорию Эйнштейна в экстремальных условиях, углубить наше представление о пространстве и времени, развить теорию Эйнштейна, которая пока проверялась при слабых полях. Чёрная дыра — пример сильных полей, где эффекты проявляются в наиболее сильной степени», — сказал эксперт.

Зельников также отметил, что значение данного исследования очень велико, «но необходимо, чтобы всё было проверено и подтверждено».

Ранее учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации.

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