Астрофизик назвал важным событием для науки появление фото чёрной дыры
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«Это очень важное исследование, которое может помочь нам понять устройство гравитации в сильных полях и тем самым проверить теорию Эйнштейна в экстремальных условиях, углубить наше представление о пространстве и времени, развить теорию Эйнштейна, которая пока проверялась при слабых полях. Чёрная дыра — пример сильных полей, где эффекты проявляются в наиболее сильной степени», — сказал эксперт.
Зельников также отметил, что значение данного исследования очень велико, «но необходимо, чтобы всё было проверено и подтверждено».
Ранее учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации.