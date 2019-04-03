Рогозин назвал великолепными отношения «Роскосмоса» и NASA

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Отношения между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) можно охарактеризовать как великолепные.

Такое мнение выразил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогозин подчеркнул, что «люди, которые профессионально занимаются космосом, прекрасно понимают потребность друг в друге».

«Я сам являюсь горячим сторонником международного сотрудничества, в том числе с американцами. Поскольку страна большая, высокотехнологичная, и они для нас могли бы быть хорошими партнёрами. Тем более что отношения личные и профессиональные на рабочем уровне между Роскосмосом и NASA великолепные», — цитирует его kp.ru.

Ранее глава «Роскосмоса» подтвердил, что NASA обратилось к российской госкорпорации с просьбой отложить запуск к МКС с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-13», который был намечен на 6 июля.

Кроме того, в январе Рогозин сообщал, что США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на МКС на «Союзах».

В NASA заявили, что планируют отправлять членов экипажа США на кораблях «Союз» и после 2019 года.

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