Рогозин заявил о желании США отправлять астронавтов к МКС на «Союзах»
- РИА Новости
По его словам, заявления о том, что американцы вот-вот будут летать на своих кораблях оказались несколько поспешными.
«Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов их астронавтов нашими кораблями», — сказал он в интервью РБК.
Ранее представитель NASA Стефани Ширхольц заявила, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено отправлять членов экипажа на кораблях «Союз» и после 2019 года.