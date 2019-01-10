Рогозин заявил о желании США отправлять астронавтов к МКС на «Союзах»

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США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на Международную космическую станцию на кораблях «Союз». Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о желании США отправлять астронавтов к МКС на «Союзах»
  • РИА Новости

По его словам, заявления о том, что американцы вот-вот будут летать на своих кораблях оказались несколько поспешными.

«Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов их астронавтов нашими кораблями», — сказал он в интервью РБК.

Ранее представитель NASA Стефани Ширхольц заявила, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено отправлять членов экипажа на кораблях «Союз» и после 2019 года.

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