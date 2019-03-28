Космонавт Батурин прокомментировал сообщение о смерти Быковского

Лётчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Валерия Быковского, дважды Героя Советского Союза.

Батурин отметил, что Быковский был очень доброжелательным и скромным, обладал колоссальными отличительными способностями среди участников первого набора космонавтов.

«Он отличался наибольшей устойчивостью к космической болезни движения — как только его ни крутили», — добавил он.

По словам Батурина, Быковский являлся одним из тех, кого можно назвать образцом человека, образцом космонавта.

Ранее космонавт, Герой России Сергей Волков прокомментировал RT кончину Быковского.