Космонавт Волков прокомментировал кончину Валерия Быковского

Космонавт, герой России Сергей Волков прокомментировал RT сообщение о том, что на 85-м году жизни скончался космонавт Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза.

«Мы давно общались… Очень жаль. Действительно выдающийся космонавт, много сделал и для космонавтики, и для страны. Соболезнования его семье», — сказал Волков.

Он отметил, что все первые космонавты внесли огромный вклад в развитие этой отрасли, который оценить невозможно.

«Если взять по номеру, он был пятым космонавтом, летал вместе с Валентиной Терешковой на разных кораблях. Все полёты первых космонавтов — это выдающиеся достижения, с огромным риском, которые позволили нам, современным космонавтам, уже достаточно безопасно и понятно летать в космос», — заключил Волков.

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни скончался космонавт Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза.