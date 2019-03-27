Космонавт Волков прокомментировал кончину Валерия Быковского

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Анастасия Румянцева
Космонавт, герой России Сергей Волков прокомментировал RT сообщение о том, что на 85-м году жизни скончался космонавт Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза.
Космонавт Волков прокомментировал кончину Валерия Быковского
  • РИА Новости

«Мы давно общались… Очень жаль. Действительно выдающийся космонавт, много сделал и для космонавтики, и для страны. Соболезнования его семье», — сказал Волков.

Он отметил, что все первые космонавты внесли огромный вклад в развитие этой отрасли, который оценить невозможно.

«Если взять по номеру, он был пятым космонавтом, летал вместе с Валентиной Терешковой на разных кораблях. Все полёты первых космонавтов — это выдающиеся достижения, с огромным риском, которые позволили нам, современным космонавтам, уже достаточно безопасно и понятно летать в космос», — заключил Волков. 

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни скончался космонавт Валерий Быковский, дважды Герой Советского Союза.

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